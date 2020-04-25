'فحصك علينا'.. وحدة فحص كورونا متنقلة في دولة عربية

وتبلغ حصيلة الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات 9281 حالة، فيما يبلغ مجموع الوفيات في البلاد 64 حالة.

وأوضحت الوكالة، أن "المبادرة تعنى بفحص أفراد المجتمع خاصة كبار السن والمقيمين وأصحاب الهمم في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا، وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص"، بحسب "روسيا اليوم".



وأضافت، أن "إسعاف دبي قامت بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحوصات ويضمن راحة المتعامل، حيث تم تحويل كابينة الإسعاف إلى مختبر طبي متنقل تحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص".