مصدر: الكاظمي يقدم يوم غد قائمة باسماء جديدة للكابينة الوزارية

كشف مصدر سياسي، السبت، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من المقرر ان يقدم يوم غد قائمة باسماء جديدة للكابينة الوزارية، فيما اشار الى ان الخلافات على خمس وزارات تدور بين كتل المكون الواحد.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي فشل في إقناع بعض القوى السياسية بأهمية وجود شخصية مستقلة على رأس الوزارات الأمنية"، مبينا ان "الكاظمي يواجه رفضاً لأكثر من سبب في وزارات مثل النفط والصناعة والكهرباء والمالية والداخلية".

واضاف ان "القوى السياسية أبلغت الكاظمي بشكل واضح بأنها لن تصوت بمنح الثقة لحكومته في حال لم يغيّر قائمة وزرائه"، مشيرا الى انه "من المقرر أن يعقد اجتماع، مساء غد الأحد، للاطلاع على قائمة وزراء معدلة يقدمها الكاظمي، مع استمرار حواراته الجانبية مع الكتل ذاتها".

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وتابع ان "الخلافات على وزارات الداخلية، والدفاع، والنفط، والكهرباء، والمالية، تدور بين كتل المكون الواحد"، موضحا ان "هناك رفض لشرط الأكراد بالإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين".

وكشف مصدر سياسي، امس الجمعة، برفض غالبية الكتل الشيعية للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى انها طالبت الكاظمي باستبدال تلك الاسماء.