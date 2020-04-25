أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عدم تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعد إجراء فحوصات لـ85 حالة مشتبه بها، فيما جددت الدعوة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة وعدم الخروج وتجنب التجمعات والالتزام بالنظافة العامة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف قام بإجراء 85 فحصاً لحالات مشتبه بها من بينها 44 نموذجاً ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و5 نموذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة، وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود أية إصابة بالفايروس".



ودعت الدائرة، أهالي المحافظة إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فحص 85 حالة مشتبه بها.. النجف: لا إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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