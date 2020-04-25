في الصيف المقبل.. قوات اميركية الى العراق وافغانستان

اعلن الجيش الأميركي، أنه ينوي إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان الصيف المقبل، مبينا ان ذلك جاء ضمن إطار خطة لاستبدال الوحدات العسكرية الأميركية المتواجدة في البلدين.

وبحسب بيان للجيش الامريكي انه "سيتوجه إلى العراق، بداية الصيف الحالي، الفريق القتالي التابع للواء الثاني من الفرقة 82 المحمولة جواً المتمركزة في فورت براغ، بولاية نورث كارولينا".

وتاباع البيان نقلا عن مصادر عسكرية قولها ان "مدة نشر القوات في الشرق الأوسط ستتراوح بين ستة أشهر و13 شهراً".

ويأتي نقل القوة العسكرية بالتزامن مع أنباء غير واضحة تشير إلى نية الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق بعد تصويت البرلمان العراقي على إنهاء وجودها في البلاد.

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ويتوجه لواء الإسناد الرابع لقوات الأمن من فورت كارسون في كولورادو إلى أفغانستان.

وسينشر جزء من اللواء القتالي الثاني والفرقة المدرعة الأولى في الكويت كجزء من دورة منتظمة تركز على الحفاظ على القوات الجاهزة في الشرق الأوسط الكبير.

وقد تم إعلان التحركات الصيفية في الوقت الذي يواصل فيه البنتاغون إجراء تعديلات على تحركات القوات الأميركية، تشمل إلغاء المناورات وتأخير تحركات القوات في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد تم تمديد فترات نشر بعض الوحدات، مثل اللواء الأول التابع للفرقة 82 المحمولة جواً، والذي تم نقله إلى الكويت بعد عيد الميلاد الماضي عقب تصاعد التوتر مع إيران.