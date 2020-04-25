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ايران تعلن استئناف العمل بسوق تجارية حدودية مع العراق

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اعلن حاكم مدينة بانة في محافظة كردستان غرب ايران، بان سوق "سيرانبند" الحدودية مع اقليم كردستان ستستأنف نشاطها اليوم السبت.

وقال محمد امين زادة في حديثه خلال الاجتماع التنسيقي لاستئناف نشاط هذه السوق الحدودية، امس الجمعة، ان "سوق (سيرانبند) الحدودية التي اغلقت نهاية العام (الايراني) الماضي (انتهى في 19 اذار) بسبب تفشي فيروس ، سيستانف نشاطه اليوم السبت مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية المتعلقة بالوقاية من (كوفيد-19)".

 

واضاف، ان "هذه السوق الحدودية تعد من محاور تنمية المدينة من خلال تاثيرها الكبير في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين"، مشيرا الى ان "العديد من منتوجات القطاعات المختلفة ومنها الصناعية والزراعية في مدينة بانة والمدن الاخرى يتم تصديرها عبر هذه الحدود (المتاخمة لاقليم كردستان العراق)".

 

واعتبر ان "اعادة فتحها ستساعد في تنشيط الاعمال التجارية والاقتصادية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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