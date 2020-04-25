بابل تسجل ست اصابات جديدة بمرض كورونا

افاد مصدر في محافظة بابل، الجمعة، بتسجيل ست اصابات جديدة بمرض كورونا في المحافظة.
وبحسب المصدر، فقد ارتفع عدد الحالات التراكمية المسجل اصابتها بالفيروس الى 34 حالة اصابة.
وأعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، في وقت سابق اليوم الجمعة، عدد الحالات المتراكمة والمؤكدة منذ اليوم الاول هي 28 حالة.
وأوضحت، أن "تفاصيل الـ 28 حالة تنقسم على النحو التالي: 14 حالة ما زالت راقدة لتلقي العلاج، وتسع حالات شفاء من الفيروس، إضافة الى خمس وفيات".
وأشارت الى أن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وما زالت قيد الفحص، عددها (13) حالة، في حين حالات الحجر المنزلي بلغ (190)".
وسجلت محافظة بابل، الجمعة، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة .
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