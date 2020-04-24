بالفيديو كابينة الكاظمي: 17 اسما و5 حقائب فارغة وردود فعل غاضبة

ثمانية واربعون ساعة هي المهلة التي تذيلت قائمة اسماء المرشحين التي سربت بعد اجتماع للقوى الشيعية السبع مع الكاظمي داخل مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري

ثمانية واربعون ساعة هي المهلة التي تذيلت قائمة اسماء المرشحين التي سربت بعد اجتماع للقوى الشيعية السبع مع الكاظمي داخل مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري كما تشير المصادر المقربة، سبع عشرة حقيبة تنوعت بين النقل والكهرباء والصحة وغيرها وزعت عليها اسماء منها مطروحة ومن الصف الاول واخرى من الصف الثاني وحى الثالث من القيادات السياسية، فيما بقيت خمس وزارات ابرزها الداخلية والدفاع غير محسوم امرها في تلك القائمة ولاسباب مجهولة.



تلك التسريبات رافقتها سريعا تصريحات سياسية بدت وكأن معظمها غاضبة من عدم نيلها حصصا وزارية كما وصفها مراقبون، منها تعليق رئيس كتلة تحالف الفتح محمد الغبان الذي قال بان كابينة الكاظمي المقترحة غير مكتملة، مبينًا بأن الكتل السياسية المجتمعة لها الكلمة الفصل بتقييم المرشحين وآلية ترشيحهم وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها، فيما أعرب القيادي في تحالف القوى فالح العيساوي عن استغرابه من خلو الكابينة من التمثيل السياسي السني قائلا بان كابينة الكاظمي تهمش المكون السني، القيادي في كتائب سيد الشهداء والنائب عن كتلة السند الوطني فالح الخزعلي طالب هو الاخر رئيس الوزراء المكلف بمتثيل واضح لمحافظة البصرة في الكابينة الوزارية.



وفي خضم تلك الاحداث ينتظر الكاظمي الكتل السياسية دراسة الكابينة خلال اجتماع يوم غد الجمعة لاعطاء موقفها من الاسماء المرشحة، في وقت ينتظر فيه المواطنون العراقيون اجمع حكومة منذ سبعة عشر عاما تقدم لهم شيئا ولو يسيرا من حقوقهم الضائعة .