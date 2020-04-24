الحلبوسي من نينوى: البرلمان لن يدخر جهداً في تذليل جميع المعوقات

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، أن البرلمان لن يدخر جهداً في تذليل جميع المعوقات، وذلك خلال زيارته لمحافظة نينوى.
وأضاف أن "الحلبوسي التقى بالمحافظ نجم الجبوري، ومدراء الدوائر في المحافظة، واطلع على سير الأعمال فيها، مستمعا إلى شرح مفصل للجهود المبذولة لإعادة الإعمار والاستقرار، وأهم المعوقات التي تواجههم".
وشدد الحلبوسي بحسب البيان، أن "مجلس النواب لن يدخر جهدا في تذليل جميع المعوقات"، مبيناً : "سأتحمل مسؤوليتي لإعادة ربيع نينوى".
وأشار البيان، إلى أن "الحلبوسي تفقَّد الأجهزة الأمنية في المحافظة؛ للاطلاع على الواقع الأمني"، مشيدا بـ "دورها في توفير الأمن للمواطنين وملاحقة خلايا داعش الإرهابي".
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