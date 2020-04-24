بالفيديو تجار يشكون من تراجع حركة السوق في رمضان

اوضاع اقتصادية صعبة تعصف بالعراق جاءت بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك ما دفع العديد من المواطنين الى مطالبة الجهات الحكومية بتقديم الدعم والمساعدة الى العوائل الفقيرة والمتعففة



مواطنون رحبوا بقدوم الشهر الفضيل رغم المخاوف من فايروس وضع اقتصادي منهك وازمات سياسية متلاحقة وجائحة غيرت مجريات الحياة العراق عموما و بغداد العاصمة خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك الذي جاء مختلفا هذا العام بحركته التسوقية.. فأصحاب المحال كشفوا بان الحركةمواطنون رحبوا بقدوم الشهر الفضيل رغم المخاوف من فايروس كورونا الذي سحرمهم من طقوس رمضان التي اعتادوا عليها كل عام .. ممتعضين من ضعف الإجراءات الحكومية لمساعدة الفقراء والمتعففين كصرفها للحصة التموينية مثلا او مبالغ الاعانة للعاطلين التي لم تصرف إلى الان . ويبقى شهر رمضان المبارك شهر الخير والغفران والرحمة السماوية ... في وقت اوصدت فيه الأبواب الحكومية واغلقت أمام المواطنين الطالبين للمساعدة .

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