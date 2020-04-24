بالفيديو مشفى اليرموك يفتتح قسما لفحص الحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا

افتتح مشفى اليرموك التعليمي ردهة خاصة لاستقبال الحالات المشتبه بأصابتها بفايروس كورونا ، في وقت شددت صحة الكرخ فيه على ضرورة الالتزام بالحظر الجزئي وعدم الخروج الا عند الضرورة لتفادي تفشي وباء كورونا.
مع اتساع دائرة كورونا في البلاد تتسع الاجراءات الوقائية داخل ردهات الفحص المتخصصة باكثر من مشفى ومركز صحي داخل العاصمة بغداد، مستشفى اليرموك التعليمي احدى تلك الاماكن التي افتتحت قسما كاملا متخصصا بهذا المجال ،يستقبل المواطنين بصورة مستمرة لاجراء الفحوصاتاللازمة لفايروس كورونا .
ويتوقع المعنيون في وزارة الصحة ان رفع حظر التجوال الجزئي قد يتسبب بزيادة اعداد المصابين بالوباء ، نظرا لعدم التزام الكثير من المواطنين،. الذين ما ان تم اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حتى توجهوا للتبضع والتجول في الاماكن العامة ، الامر الذي قد يدفع الجهات المعنية الى الرجوع بقرارها واعادة تطبيق حظر التجوال بشكل مشدد .
ويتوقع المعنيون في وزارة الصحة ان رفع حظر التجوال الجزئي قد يتسبب بزيادة اعداد المصابين بالوباء ، نظرا لعدم التزام الكثير من المواطنين،. الذين ما ان تم اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حتى توجهوا للتبضع والتجول في الاماكن العامة ، الامر الذي قد يدفع الجهات المعنية الى الرجوع بقرارها واعادة تطبيق حظر التجوال بشكل مشدد .
ومن بين بلدان العالم يشار الى ان العراق استطاع ان يواجه ازمة كورونا بثقة عاليه واجراءات صحيحة ، جعلته يتصدر في انحسار اعداد المصابين ، وتماثل اغلبية المصابين للشفاء التام
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