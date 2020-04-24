ولاية اميركية تسجل 422 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم الجمعة، أن 422 شخصا توفوا بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" في ولايته خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال كومو، في مؤتمر صحفي: "هناك 422 حالة وفاة... أنباء مروعة، ومع أن هذا العدد يتراجع، إلا أنه ما يزال مروعا".
وأضاف: "نسير الآن في الجانب المنحدر من منحنى الوباء، مع تراجع عدد الراقدين في المستشفيات وعدد المصابين".
وسجلت الولاية، في 8 أبريل الجاري 799 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة يومية في نيويورك منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وأضاف: "نسير الآن في الجانب المنحدر من منحنى الوباء، مع تراجع عدد الراقدين في المستشفيات وعدد المصابين".
وسجلت الولاية، في 8 أبريل الجاري 799 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة يومية في نيويورك منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
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