ولاية اميركية تسجل 422 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

وقال كومو، في مؤتمر صحفي: "هناك 422 حالة وفاة... أنباء مروعة، ومع أن هذا العدد يتراجع، إلا أنه ما يزال مروعا".

وأضاف: "نسير الآن في الجانب المنحدر من منحنى الوباء، مع تراجع عدد الراقدين في المستشفيات وعدد المصابين".

