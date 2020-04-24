أفاد موقع "بوليتيكو" بأن البنتاغون والاستخبارات الأمريكية كثفوا التحقيق في إمكانية استخدام فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على أيدي خصوم الولايات المتحدة كسلاح بيولوجي ضدها.
ولفت المسؤولون إلى أن هذا التغير لا يعني أن الولايات المتحدة تعتقد أن العدوى ليست طبيعية المنشأ، مضيفين أن الاستخبارات تواصل التحقيق للكشف عن مصدر الفيروس لكن ليس هناك أي حقائق تثبت الفرضية التي تنص على أن كورونا أنتج في مختبر سري في الصين.
وأشار الموقع إلى أن البرنامج الكيميائي والبيولوجي الدفاعي الخاص بالبنتاغون والذي يلعب دورا رئيسيا في استراتيجية وزارة الدفاع لمحاربة أسلحة الدمار الشامل يواصل دعم مساعي الوزارات والوكالات الحكومية المختصة بمحاربة "كوفيد-19".
وذكر الموقع أنه من غير الواضح ما هو السبب الذي دفع الأجهزة الأمنية الأمريكية إلى دراسة خطر استخدام كرورونا كسلاح كيميائي.
ويأتي ذلك على خلفية تداول نظريات مؤامرة مختلفة تحمل بعضها الصين المسؤولية عن تفشي الفيروس، فيما تتهم أخرى الولايات المتحدة بصنع العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: تحقيقات في أميركا بشأن فيما إذا كان كورونا سلاحاً بيولوجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.