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البيت الأبيض ينتقد التعليقات على اقتراح ترامب حقن المصابين بكورونا بمواد مطهرة

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انتقد البيت الأبيض، الجمعة، التعليقات الإعلامية على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حقن المصابين بفيروس بمواد مطهرة.
وقالت رئيسة المكتب الإعلامي في البيت الأبيض كيلي ماكناني في تصريحات صحفية، إن "وسائل الإعلام نقلت اقتراحات ترامب بطريقة غير مسؤولة وخارج سياقها، وأرفقتها (بعناوين سلبية) في تقاريرها".

وأضافت أن "الرئيس ترامب قال مرارا وتكرارا إنه يجب على الأمريكيين استشارة الأطباء في ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا، وهي نقطة أكدها مرة أخرى خلال إحاطة الأمس".


وكان ترامب قد أشار خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الخميس، إلى إن فكرة حقن مرضى "كوفيد-19" بمواد التطهير "تبدو مثيرة للاهتمام" بالنسبة له.

واقترح الرئيس الأمريكي أيضا "تعريض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية"، بهدف علاج المرضى بـ"كوفيد19".

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