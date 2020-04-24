نائب عن النصر: تشكيلة الكاظمي مثالية وستنقذ العراق من أزماته

وصف رئيس كتلة النصر في ديالى النائب رياض التميمي، الجمعة، التشكيلة الجديدة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بـ"المثالية" التي ستنقذ العراق من أزماته، فيما كشف عن "تهديدات بالتصفية" طالت داعمي المكلف السابق عدنان الزرفي. وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكاظمي والزرفي يملكان العديد من المشتركات أبرزها مهنية العمل وعدم الانصياع لضغوطات الكتل"، لافتا الى أن "التشكيلة الجديدة لحكومة الكاظمي مثالية وستنفذ العراق من أزماته، كما ان وزرائه سينصاعون لمجلس الوزراء وليس لكتلهم السياسية".



وكشف التميمي عن، "تهديدات من كتل كبيرة وصلت لأغلب الداعمين للزرفي خلال الترشيح"، منوها الى أن "تلك التهديدات "تتوعدهم بالتصفية الجسدية".

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