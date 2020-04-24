تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في دهوك

اعلنت صحة دهوك، الجمعة، عن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في المحافظة.

وقالت دائرة الصحة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة وبالتالي يكون التراكمي ١٨".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.