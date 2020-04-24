نجدة بغداد: القبض على 34 مخالفا لحظر التجول بينهم مخموران تعرضا للمارة

أفادت نجدة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على 34 مخالفا لحظر التجول بينهم مخموران تعرضا للمارة.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن دورياته القت خلال الساعات الماضية، القبض على ٣٢ شخصا مخالفا لتعليمات واوقات حظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة.
واشار البيان الى القبض على مخمورين اثنين اعترضوا سبيل المارة ضمن جسر الجادرية وسط العاصمة.
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