البصرة تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا واربع حالات شفاء

اعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لترتفع اعداد الاصابات الى 296، فيما اشارت الى تماثل اربع حالات للشفاء التام لترتفع حالات الشفاء الى 142 حالة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا ليوم 24/4/2020 هو الحالات الموجبة الجديدة 2 (مراجعين للمؤسسات الصحية)، والحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 4، دون وفيات".
وأوضحت، أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية 296 (17 وفيات+ 142شفاء + 137 قيد العلاج )، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة 165، وعدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب 187، والفحوصات المختبرية الإجمالية 352، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 5667، وعدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان 746".
وأوضحت، أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية 296 (17 وفيات+ 142شفاء + 137 قيد العلاج )، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة 165، وعدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب 187، والفحوصات المختبرية الإجمالية 352، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 5667، وعدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان 746".
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