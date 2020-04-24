النجف تعلن تسجيل خمس اصابات بمرض كورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقته الخليج 365، إن "مختبر الصحة العامة في النجف اجرى 110 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 28 نموذج ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و30 نموذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة وتبين من خلال الفحوصات وجود خمس عينات حاملة للفايروس في مناطق مختلفة من المحافظة".وأوضحت أن "العينات على النحو التالي:(حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في /النجف - الكوفة – حي ميسان، وحالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في / النجف – المشخاب – راك الحصوة، وحالتان مشتبه بهما خاضعتان للتحريات الوبائية الاولى في ناحية القادسية والثانية في ابو صخير".

واشارت الى انه "بذلك يكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما هو 301 حالة مؤكدة و246 شفاء و5 حالات وفاة".



وتابعت أن "بالوقت الذي تدعو فيه دائرة صحة النجف الاشرف للاخوة المواطنين شهر رمضان مبارك فإنها تدعوهم في ذات الوقت للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".