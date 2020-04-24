'افشلت مخططات الفاسدين'.. نائب يؤشر ايجابياتٍ لأزمتي كورونا واسعار النفط

وقال علي البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "القطاع الزراعي والثروة الحيوانية عانت الكثير خلال الفترة السابقة، ومرت في انتكاسات مختلفة"، مشيرا الى "احداث احراق المحاصيل الزراعية ونفوق الاسماك وضرب منتج الدواجن والبيض المحلي، وغيرها من الممارسات التي حاول المفسدون من خلالها استمرار دعم المستورد على حساب المنتج المحلي".وأوضح البديري، ان "نفشي مرض كورونا والازمة الاقتصادية الدولية، مع انخفاض اسعار النفط اثبتت للجميع انه لولا المنتج المحلي لكانت الظروف في البلد لاتسر عدوا ولا صديق، مؤكدا "لولا المنتج المحلي كنا سنعيش في كارثة معيشية لاتقل خطورة عن وباء كورونا".

واضاف البديري، ان "الازمات الحالية انطبق عليها المثل القائل رب ضارة نافعة"، مبينا "انها اعطت رسالة واضحة لمافيات الفساد، بان المنتج المحلي سيتطور وسيتحقق الاكتفاء الذاتي بكافة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، رغم انوفهم" على حد تعبيره.



وطالب البديري، "الحكومة وضع خطط ستراتيجية بعيدة المدى وآنية لدعم القطاع الزراعي والحيواني بشكل مدروس وتطوير الموجود منها"، مشددا على ضرورة "الوصول الى مستويات توازي المستويات العالمية من حيث النوعية والكمية".