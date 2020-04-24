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شفاء تسعة مصابين من كورونا في النجف

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أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة، شفاء تسعة مصابين بفيروس .
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تسعة من مرضى كورونا تشافوا وخرجوا من مستشفى الحكيم العام".

يشار إلى ان دائرة صحة النجف، أعلنت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، عن إصابة خمسة أشخاص جدد بفيروس كورونا المستجد.

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