يونس محمود يكشف عن مثله الأعلى ويوجه نصيحة لميمي

2020-04-24 | 10:42
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النجم الدولي الملقب بـ"السفاح"، اجرى بثاً مباشراً مع الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري عبر الانستغرام، أجاب من خلاله على أسئلة الجمهور ومحبيه في العراق والوطن العربي.
وأجاب محمود عن تساؤل فيما اذا كان يظن انه اسطورة العراق، قائلاً: "لست اسطورة العراق، هناك لاعبين كبار اخرين يستحقون هذا اللقب اكثر مني".
وعن مثله الأعلى في الملاعب، اكد السفاح أن "حسين سعيد هو مثلي الأعلى، واكثر من يعجبني من اللاعبين المحليين".
وفيما يخص مصير نجم اسود الرافدين ميمي، يرى النجم الدولي السابق، ان "ميمي لاعب ومهاجم مميز وكل ما يحتاجه فقط هو التوفيق والتركيز".
السفاح ذو "37 عاماً"، شارك في مختلف الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية واستطاع ان يسجل 86 هدفاً في مسيرته مع اسود الرافدين وكان ايقونة كأس آسيا عام 2007 بعدما جلب الافراح رفقة زملائه للشعب العراقي بالتتويج بالكأس للمرة الأولى في التأريخ.
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