دعا مقرر خلية الازمة النيابية، الجمعة، لاعادة النظر بحظر التجول الجزئي والعمل بالحظر الكامل بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وعدم الالتزام بالتوصيات الوقائية من خلال خروج المواطنين "باعداد كبيرة".
كما طالب الموسوي "بالتشديد على الالتزام باجراءات الوقاية والحماية الصحية وان يكون الحظر الجزئي بفترة لاتتجاوز اليومين اسبوعيا مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة للحماية والوقاية الصحية".
وكان وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، شدد امس الخميس، على أن إعادة الحظر الشامل بات "امرا قريبا ومحتملا" جدا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وسجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 1677 حالة، أما حالات الشفاء فارتفعت الى 1171 حالة وبقيت الوفيات عند 83 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الخروج باعداد كبيرة.. مقرر الازمة النيابية يدعو لاعادة حظر التجول الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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