تويتر يمنع الترويج لنظريات المؤامرة حول كورونا

وقال فريق تويتر المسؤول عن الحماية في بيان "لقد قمنا بتوسيع إرشاداتنا حول الادعاءات غير المؤكّدة التي تحرّض الناس على القيام بأنشطة مؤذية، أو تدمير البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس وإثارة الرعب والاضطرابات الاجتماعية والفوضى على نطاق واسع".وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى تعديات على أبراج لشبكات الجيل الخامس في بعض الدول الأوروبية.

ويعد بيان تويتر، الأحدث في محاولة من قبل منصّات وسائل الإعلام الاجتماعية للحدّ من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول وباء فيروس كورونا.

وقال تويتر إنه يعمل على تحسين سياسته للتعامل مع الأحداث الأخيرة، مضيفاً أنه سيزيل "الادعاءات غير المتحقّق منها"، التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنى التحتية الحيوية أو الإضرار بها.



وأشار الموقع الى أن ذلك يشمل التغريدات المضلّلة التي تروّج لأخبار نفاد المواد الغذائية وغيرها؟

ودفعت نظرية المؤامرة حول شبكات الجيل الخامس الحكومة البريطانية للتدخّل لدحض هذه المزاعم التي روّجت لها قناة "آي تي في" عبر أحد مذيعيها.

