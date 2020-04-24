بالصور.. أول صلاة تراويح في الحرمين وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

أقيمت في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة (مساء الخميس) أول صلاة تراويح بأول ليلة من شهر رمضان المبارك بعد الموافقة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين. وبحسب وسائل اعلام سعودية، فقد وفرت السلطات كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجدين ومرافقهما بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة. كما تم تكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة بالإضافة إلى كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجدين والتي تعمل بدقة عالية عن بعد.



وكان السلطات في وكان السلطات في السعودية وافقت على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا Advertisements

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