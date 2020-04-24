اخبار العالم / اخبار العراق

الأزمة الأمريكية: الشمس تقصر حياة كورونا من 6 ساعات إلى دقيقة ونصف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت ‏خلية الأزمة الأمريكية، إن هناك دليلا على أن التعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة، يؤثر على دورة حياة فيروس المستجد.
وقال وليام براين، القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إنه يبدو أن فيروس كورونا يضعف بسرعة أكبر عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة، في علامة محتملة على أن جائحة كورونا قد تصبح أقل قدرة على الانتشار في أشهر الصيف.

وأضاف براين خلال البيان الصحفي لخلية الأزمة الأمريكية بالبيت الأبيض إن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن الفيروس يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس.

وتابع المسؤول الأمريكي: "الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة"، موضحا أن التجارب اثبتت أن حياة فيروس كورونا أطول في المناطق الجافة المغلقة وأن حياته تقصر بزيادة درجة الحرارة والرطوبة ولكن العامل الأهم الذي قصر حياة الفيروس كان تعرضه لاشعة الشمس لتتقلص من ٦ ساعات إلى دقيقة ونصف.

 

 

Advertisements

 



وقد تنعش هذه النتائج الآمال في أن يسلك الفيروس التاجي المستجد نفس مسار الأمراض الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا والتي تكون أقل عدوى في الأجواء الدافئة.

على الرغم من ذلك، أثبت فيروس كورونا أنه قادر على الفتك في أجواء دافئة مثل أجواء سنغافورة، وهو ما يثير أسئلة أكثر حول تأثير العوامل البيئية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب التعامل مع النتائج بحذر، لكنه أشار أيضا إلى تلميح سابق له بأن فيروس كورونا ربما ينحسر في الصيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزمة الأمريكية: الشمس تقصر حياة كورونا من 6 ساعات إلى دقيقة ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا