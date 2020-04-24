الأزمة الأمريكية: الشمس تقصر حياة كورونا من 6 ساعات إلى دقيقة ونصف

قالت خلية الأزمة الأمريكية، إن هناك دليلا على أن التعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة، يؤثر على دورة حياة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف براين خلال البيان الصحفي لخلية الأزمة الأمريكية بالبيت الأبيض إن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن الفيروس يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس.
وتابع المسؤول الأمريكي: "الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة"، موضحا أن التجارب اثبتت أن حياة فيروس كورونا أطول في المناطق الجافة المغلقة وأن حياته تقصر بزيادة درجة الحرارة والرطوبة ولكن العامل الأهم الذي قصر حياة الفيروس كان تعرضه لاشعة الشمس لتتقلص من ٦ ساعات إلى دقيقة ونصف.
وقد تنعش هذه النتائج الآمال في أن يسلك الفيروس التاجي المستجد نفس مسار الأمراض الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا والتي تكون أقل عدوى في الأجواء الدافئة.
على الرغم من ذلك، أثبت فيروس كورونا أنه قادر على الفتك في أجواء دافئة مثل أجواء سنغافورة، وهو ما يثير أسئلة أكثر حول تأثير العوامل البيئية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب التعامل مع النتائج بحذر، لكنه أشار أيضا إلى تلميح سابق له بأن فيروس كورونا ربما ينحسر في الصيف.
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