اندلاع نزاع عشائري مسلح في البصرة

أفاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع نزاع عشائري مسلح في المحافظة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن نزاعا عشائريا مسلحا اندلع فجر الجمعة، في احدى مناطق البصرة شمالي المحافظة، مبينا أن النزاع كان عنيفا واستخدمت فيه اسلحة مختلفة.
واوضح المصدر، أن اهالي البصرة ناشدوا القوات الامنية بالتدخل لايقاف النزاع، لافتا الى تدخل قوة من شرطة الهارثة تسندها أفواج الطوارئ ولواء 36 من الجيش، دون مزيد من التفاصيل.
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