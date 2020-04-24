توجيه في النجف.. تشغيل المولدات الاهلية ساعة واحدة فقط وقت السحور

وقال رئيس رابطة المولدات الاهلية في المحافظة، علي الغزالي، لـ الخليج 365، إن الرابطة ابلغت جميع اصحاب المولدات عن طريق "گروب رابطة اصحاب مولدات النجف الاشرف" بتشغيل المولدات ساعة واحدة في وقت السحور.واوضح الغزالي أن التشغيل سيكون من الساعة ٣ الى الساعة ٤ فجراً إبتداءاً من اليوم الجمعة، موضحا أن ذلك حسب توجيهات المحافظ لؤي الياسري.

ودعا الغزالي، جميع اصحاب المولدات الالتزام بالتشغيل وفق ذلك اعتبارا من اليوم الجمعة ٤/٢٤ .