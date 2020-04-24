قوات العتبات تصدر توضيحا بشأن انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي (وثيقة)

أصدرت قيادة قوات فرقتي "العباس" و "الإمام علي" القتاليتين، ولواءي "علي الأكبر" و "أنصار المرجعية"، توضيحاً بخصوص انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي.

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