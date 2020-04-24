مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بصد هجوم لـ'داعش' في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الحشد العشائري صدت هجوماً شنه عناصر بتنظيم داعش في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى "مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة آخر جراء صد الهجوم".

