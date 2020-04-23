مصدر برلماني يكشف عن وصول 22 اسماً من الكابينة الوزارية للمساءلة والعدالة

افاد مصدر برلماني، الخميس، بوصول 22 اسماً من الكابينة الوزارية لغرض التدقيق في هيئة المساءلة والعدالة، مؤكداً وجود مؤشرات على اسمين.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك اسمين من هذه الاسماء عليها مؤشرات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان نائب رئيس البرلمان بشير الحداد اكد، اليوم الخميس، أن تحديد جلسة منح الثقة مرهون بوصول أسماء الكابينة الوزارية للمجلس.
ونشرت الخليج 365، مساء أمس الأربعاء (22 نيسان 2020)، اسماء مرشحين لوزارات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، باستثناء وزارات الصناعة والهجرة والرياضة والشباب والدفاع والداخلية والعدل.
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