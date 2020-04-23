نائب رئيس البرلمان: تحديد جلسة منح الثقة مرهون بوصول أسماء الكابينة الوزارية

أكد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، الخميس، أن تحديد جلسة منح الثقة مرهون بوصول أسماء الكابينة الوزارية للمجلس. وقال الحداد في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "عدم توافق الكتل السياسية أخّر حسم الكابينة الوزارية"، معتبراً أن "تحديد جلسة منح الثقة مرهون بوصول أسماء الكابينة الوزارية". ونشرت الخليج 365، مساء أمس الأربعاء (22 نيسان 2020)، اسماء مرشحين لوزارات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، باستثناء وزارات الصناعة والهجرة والرياضة والشباب والدفاع والداخلية والعدل.

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