امانة مجلس الوزراء تعلن تقليص ساعات الدوام لساعة في دوائر الدولة

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن تقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان لساعة واحدة في دوائر الدولة.
وقالت الامانة العامة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تقليص ساعات الدوام الرسمي سيكون لساعة واحدة في دوائر الدولة مع تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات تحديد تقليص الوقت في بداية الدوام الرسمي او نهايته الى الجهة المسؤولة".
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية سمحت قبل ايام، بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا على ان لا يتجاوز نسبة ٢٥٪، بعد أن تم رفع حظر التجوال بشكل جزئي.
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