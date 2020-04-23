انخفاض عدد الإصابات بكورونا في الصين لأقل من ألف حالة لأول مرة

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (الحالات النشطة) إلى 959 حالة أمس الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد عن ألف حالة.
وأكدت اللجنة خروج أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات مع نهاية يوم الأربعاء، بعد تعافيهم من العدوى.
والحالات النشطة هي عدد الإصابات المتبقية بعد احتساب إجمالي المصابين (82798) وطرح عدد المتعافين (77207) والمتوفين (4632) منه.
وحتى فجر الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و637 ألفا في العالم، توفي منهم نحو 184 ألفا، وتعافى أكثر من 717 ألفا.
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