ارتفاع النفط متأثراً بالتصعيد بين واشنطن وطهران

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن أسعار النفط قفزت في التعاملات بآسيا اليوم الخميس، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج. ووفقا للوكالة فإن التوتر طغى على انعكاسات انتشار فيروس كورونا ، الذي يتسبب بإضعاف الطلب ويغرق المنشآت بالمخزون. وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 11.61% إلى 15.38 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 10.31% ليبلغ 22.47 دولار للبرميل.



وانهارت أسعار الذهب الأسود في الأسابيع الأخيرة مع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وتراجع الطلب العالمي على الخام. وانهارت أسعار الذهب الأسود في الأسابيع الأخيرة مع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وتراجع الطلب العالمي على الخام.

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