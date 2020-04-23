'طبيب القارات' يخسر حياته بسبب فيروس 'كورونا' في بريطانيا

وبوفاة الطبيب عطا الله يرتفع عدد الوفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا إلى نحو 119 على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، من بينهم 11 طبيبا غالبيتهم ينحدرون من أصول عربية.

وانتقل مدحت عطا الله من مصر إلى العمل في بريطانيا قبل نحو 20 عاماـً ووصفه زملاؤه بأنه "إنسان مميز جداً" و"بطل حقيقي في هيئة الصحة الوطنية البريطانية".



وفي بيان، نعى كل من المدير الطبي لمستشفيات دونكاستر وباسيتلاو التعليمي، تيم نوبل، والرئيس التنفيذي، ريتشارد باركر الطبيب المصري بالقول: "كان زميلنا الدكتور عطا الله، الذي يحظى بشعبية وتقدير كبيرين، إنسانًا مميزًا جدًا ومارس مهنة الطب في ثلاث قارات طوال حياته المهنية، مما أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين."

وأضاف البيان: "لقد كان رجلاً يحظى بالاحترام الجليل، وسوف نفتقده جميعا بشكل كبير".