شفاء جميع المصابين بكورونا في السليمانية باستثناء حالة واحدة

أفاد مصدر محلي، الخميس، بشفاء جميع المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية باستثناء حالة واحدة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جميع المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية تماثلوا للشفاء باستثناء مصاب واحد يتلقى العلاج حالياً". ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق ١٦٣١ إصابة بينها 1146 حالة شفاء و83 حالة وفاة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة والتي صدرت أمس الأربعاء.





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