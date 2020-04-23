لقطات من بغداد.. عراقيون يتبضعون لرمضان في ساعات منع التجول

واظهرت الصور، انحاء مختلفة من سوق الشورجة الكبير وسط العاصمة بغداد، والذي شهد زحاما ملحوظا للمتبضعين وهم يجوبون السوق مستغلين الساعات التي تمنح المواطن حق التجول والتبضع، والتي تمتد حتى المساء.

واعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني يوم غد الخميس غرة رمضان المبارك، فيما يتوقع ان يكون السبت غرة الشهر الكريم لدى مراجع الدين الشيعة.

