لقطات من بغداد.. عراقيون يتبضعون لرمضان في ساعات منع التجول

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وثقت عدسة الخليج 365 لقطات من سوق الشورجة اكبر اسواق العاصمة بغداد، لعراقيين وهم يتبضعون لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال ساعات منع التجول في نهار اليوم الخميس.
واظهرت الصور، انحاء مختلفة من سوق الشورجة الكبير وسط العاصمة بغداد، والذي شهد زحاما ملحوظا للمتبضعين وهم يجوبون السوق مستغلين الساعات التي تمنح المواطن حق التجول والتبضع، والتي تمتد حتى المساء.
واعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني يوم غد الخميس غرة رمضان المبارك، فيما يتوقع ان يكون السبت غرة الشهر الكريم لدى مراجع الدين الشيعة.
وقررت خلية الازمة فتح حظر التجول خلال شهر رمضان المبارك منذ الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء، على ان يدخل الحظر يومي الجمعة والسبت، فضلا عن ساعات الليل قيد التنفيذ لمنع تفشي فيروس كورونا.
واعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني يوم غد الخميس غرة رمضان المبارك، فيما يتوقع ان يكون السبت غرة الشهر الكريم لدى مراجع الدين الشيعة.
وقررت خلية الازمة فتح حظر التجول خلال شهر رمضان المبارك منذ الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء، على ان يدخل الحظر يومي الجمعة والسبت، فضلا عن ساعات الليل قيد التنفيذ لمنع تفشي فيروس كورونا.
بعدسة علي جاسم:
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