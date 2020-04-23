'إياتا': استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط سيكون تدريجياً

توقع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للشرق الأوسط وأفريقيا محمد البكري، الخميس، أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار بسبب فايروس كورونا، في حين بين أن استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط سيكون تدريجياً.
وقال البكري في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إنه "من المتوقع أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب فيروس كورونا"، كما توقع أن :66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مهددة بالشرق الأوسط بسبب تضرر السفر الجوي من الفيروس".
وأضاف، أن "استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط سيكون تدريجيا"، لافتاً إلى أنه "يجرى التشاور مع حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي هناك، كما وتجري دراسة ما إذا كانت شركات الطيران ستطبق التباعد الاجتماعي الفعلي على متن الطائرات عبر إبقاء بعض المقاعد شاغرة".
وأضاف، أن "استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط سيكون تدريجيا"، لافتاً إلى أنه "يجرى التشاور مع حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي هناك، كما وتجري دراسة ما إذا كانت شركات الطيران ستطبق التباعد الاجتماعي الفعلي على متن الطائرات عبر إبقاء بعض المقاعد شاغرة".
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