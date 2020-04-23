‏25 نائبا يقدمون شكوى ضد وزير المالية 'وثائق'

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قدم 25 نائبا في البرلمان، الخميس، شكوى الى هسئة النزاهة ضد وزير المالية فؤاد حسين.
وبحسب الوثائق ادناه والصادرة من مكتب النائب يوسف الكلابي وحصلت الخليج 365، على نسخة منها ان "الشكوى جاءت بسبب استغلال وزير المالية فؤاد حسين ومدير عام دائرة المحاسبة منصبهما وقيامهما بهدر متعمد وجسيم للمال العام، حيث قاما بصرف مبالغ لحكومة اقليم كردستان تجاوزت الـ6 ترليون ديينار خلافا للمادة 10 من قانون الموازنة الاتحادية".
كما جاء في الوثائق ان "حكومة اقليم كردستان منعت ديوان الرقابة المالية من تدقيق الحسابات الختامية لكردستان".
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