هاتف صيني جديد يغير مفاهيم الكاميرات في الأجهزة الذكية

وتبعا للتسريبات فإن هاتف A92s الذي ستكشف عنه الشركة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري سيتميز بتصميم فريد للوحة المثبتة عليها الكاميرات الخلفية، حيث ستتوزع هذه الكاميرات في إطار مربع الشكل يبرز منه إطار آخر يصل بين اثنتين من هذه الكاميرات للدلالة على أنها الكاميرات ذات العدسات الأفضل، ويتوسط هذا الإطار مصباح إضاءة ليلي.ومن المفترض أن تكون دقة الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف (48+8+2+2) ميغابيكسل، واحدة من عدساتها مخصصة لتحديد عمق اللقطة أثناء التصوير، فيما ستتخصص عدسة أخرى بالتصوير الليلي، أما الكاميرا الأمامية فستكون ثنائية العدسة بدقة (16+16) ميغابيكسل.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Mеdiatek Dimensity 800 ثماني النوى بتردد 2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 8/10 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.



ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. ينطلق "قاتل هواتف سامسونغ" الصيني!كما ستزوده OPPO بشاشة LCD بمقاس 6.57 بوصة، بتردد 120 هيرتز قادرة على التفاعل بسرعة كبيرة مع الصور والفيديوهات، إضافة لبطارية بسعة 3890 بيكسل يمكن تغذيتها عبر شاحن سريع (18 واطا).