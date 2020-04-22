فرنسا تعلن تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بكورونا

وقال المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون، إن "544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاج خلال الفترة نفسها".

وأضاف أن "حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض فيروس كورونا (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلالل الساعات الـ 24 الماضية".

