منحة الـ30 ألف دينار.. نائب: كنا نتمنى ان تكون الحكومة على قدر المسؤولية

أعرب النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، الاربعاء، عن امنياته بان تكون الحكومة المستقيلة على قدر المسؤولية في موضوع منحة الثلاثين الف الى صاحاب الدخل المحدود.



وأوضح، أن "الحكومة وعدت تلك الشريحة بمنحة متواضعة ولا توازي خمس الحاجة الفعلية لكل نفر في ابسط مستويات المعيشة ورغم هذا فقد قلنا منحة بسيطة اهون من لاشئ"، مبينا انه "ورغم كل هذا فانه حتى اللحظة لم نسمع الا عن استمارات ووعود واحاديث اعلامية مستهلكة، وانتقلنا الى الحظر الجزئي وشهر رمضان على الأبواب وتلك الشريحة المظلومة لم تكحل عينها بتلك المنحة المتواضعة". وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، "بالوقت الذي نأسف فيه لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية لذوي الدخل المحدود والأجر اليومي بسبب اجراءات الوقاية من وباء كورونا ، فاننا كنا نتمنى من الحكومة ان تكون على قدر المسؤولية وان تفي بجزء من وعودها لهذه الطبقة الكادحة التي تضررت كثيرا بسبب تلك الاجراءات".وأوضح، أن "الحكومة وعدت تلك الشريحة بمنحة متواضعة ولا توازي خمس الحاجة الفعلية لكل نفر في ابسط مستويات المعيشة ورغم هذا فقد قلنا منحة بسيطة اهون من لاشئ"، مبينا انه "ورغم كل هذا فانه حتى اللحظة لم نسمع الا عن استمارات ووعود واحاديث اعلامية مستهلكة، وانتقلنا الى الحظر الجزئي وشهر رمضان على الأبواب وتلك الشريحة المظلومة لم تكحل عينها بتلك المنحة المتواضعة". ودعا عليوي الحكومة المستقيلة، الى "ان تكون في آخر أيامها على قدر المسؤولية وان تفي بالوعود التي قطعتها بدل الوعود التي لاتسمن ولا تغني من جوع".

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