بالوثيقة.. تشكيل خلية لادارة محافظة ذي قار

وكان محافظ ذي قار السابق عادل الدخيلي قدم استقالته من منصبه نتيجة احتجاجات دامية في المحافظة في تشرين الثاني الماضي.

وبحسب بيان للمحافظة "رفض رئيس الوزراء الاستقالة التي قدمها الدخيلي لكون الحكومة المركزية هي حكومة تصريف أعمال، علاوة على الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة والعالم اجمع بسبب تحديات فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب وجود قيادة تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الازمة".

وباشر الدخيلي مهامه، بعد رفض مجلس الوزراء العراقي استقالته "نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة".

الا ان نائبه ابا ذر العمر أصدر كتابا الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع الدخيلي كونه استقال من منصبه، مستندا الى قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم بان استقالة المحافظ تعتبر مقبولة من تاريخ تسليمها، واشار بالوثيقة الى ان الدخيلي تم فصله من العمل لتركه الوظيفة.