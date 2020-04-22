تستطلع دور الإفتاء في عدد من الدول العربية والإسلامية، مساء الأربعاء، هلال شهر رمضان، بينما أعلن البعض تحري الهلال الخميس.
وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت دار الإفتاء المصرية إنها ستستطلع هلال شهر رمضان يوم الأربعاء.
وفي البحرين، دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تحري الهلال، مساء الأربعاء أيضا. كما أعلنت دار الفتوى في لبنان التماس شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أبريل.
بينما أعلنت كل من دولة الإمارات والأردن وسوريا عن تحري رؤية هلال الشهر غدا (الخميس) بعد صلاة المغرب.
كما دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري الهلال، الخميس، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غروب اليوم.. دول عربية تتحرى هلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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