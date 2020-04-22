الكعبي: البلد يمر بمرحلة خطيرة والاجراءات الحكومية يجب ان لا تمس متطلبات المواطن

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "النائب الأول لرئيس البرلمان ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان النيابية، لبحث اخر تداعيات الوضع الإقتصادي والوبائي في البلاد ، والخطوات والاجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العراق وجميع دول العالم بسبب انخفاض اسعار النفط ، ومحنة كورونا ".وأضاف أن "الكعبي تدارس مع رؤساء اللجان المعالجات والاصلاحات اللازمة التي تصب في معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة منها قرارات عاجلة من شأنها فرض السيطرة المُحكمة على المنافذ الحدودية وتفعيل القطاع الخاص واطلاق مبادرة الاكتفاء الذاتي لدعم المنتجات المحلية - الزراعية والحيوانية وغيرها، فضلاً عن اجراءات سريعة تخص استثمار الموارد البديلة المتاحة".

ولفت إلى أن "الاجتماع استعرض مخرجات الاجتماعات التخصصية التي اجراها النائب الاول لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية مع المجلس الوزاري تماشيا مع الوضع الراهن الصعب و تقلبات اسعار النفط ، كما جرى مناقشة بعض المسائل ذات الشأن كموضوعة تاجيل الديون الخارجية ومراجعة عقود التراخيص والمبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال وغير ذلك من الامور والحلول الناجعة".



وأوضح الكعبي بحسب البيان، أن "الدولة العراقية تمر اليوم بمرحلة اقتصادية حرجة وخطيرة لم تمر بها طوال تاريخها تتمثل بانخفاض اسعار النفط في ظل اعتمادها باكثر من 90 % على النفط في الموازنة ، والتي تزامنت مع ازمة فايروس كورونا ، مشددا على وجوب تظافر جهود جميع اصحاب القرار لتجاوز هذه الازمة".

وأشار إلى أن "حزمة الإجراءات الاصلاحية العاجلة والخاصة بالوضع المالي يجب ان لا تمس المتطلبات الاساسية للمواطن وتأمين امنه الغذائي والدوائي والمعيشي".