بومبيو: يجب محاسبة إيران عن كل انتهاكاتها

أكد وزير الخارجة مايكل بومبيو، الأربعاء، على ضرورة محاسبة إيران على كل انتهاكاتها. وقال بومبيو في أخبارا عاجلة نقلتها وكالة سكاي نيوز، "يجب محاسبة إيران عن كل انتهاكاتها". من جهته أشار بومبيو الى أن "المطلوب الشفافية في إجراءات مكافحة فيروس كورونا لإنقاذ حياة الناس في كل دول العالم".



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