ضمن رحلة استثنائية.. وصول 158 عراقياً الى مطار بغداد قادماً من موسكو

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وصل 158 مواطناً عراقياً قادماً من موسكو الى مطار بغداد الدولي على متن الطائرة B737/YI-ASU التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

وأضافت الوزارة، أن "العودة جاءت ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقين العالقين في روسيا".