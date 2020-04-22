البنتاغون يعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا في الأجهزة العسكرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن رصد 25 وفاة و5734 إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية للولايات المتحدة.
وذكرة خلية الأزمة أن العدد العام للمصابين بالفيروس في الأجهزة العسكرية بلغ حاليا 5734 شخصا، بينهم 252 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، و1595 متعافيا، و25 متوفيا.
وسجلت حالتا وفاة لدى عسكريين، و12 لدى موظفين مدنيين، و4 لدى معالين، و7 لدى عناصر متعاقدين.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ819 ألف حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ45356 حالة.
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