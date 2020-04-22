حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز عتبة 18 ألف حالة في بريطانيا

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في المستشفيات البريطانية، الأربعاء، عتبة الـ18 ألف حالة وفاة، بعد تسجيل السلطات نحو 760 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتضم هذه الأرقام تضاربا واضحا، حيث ارتفع عدد الوفيات بكورونا منذ أمس في الواقع، استنادا إلى بيانات الوزارة، بـ763 حالة وفاة جديدة (من 17337 حتى 18100)، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أعلى لكونها تضم الوفيات خارج المستشفيات.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4451 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 133495 حالة.
وتمثل أرقام اليوم في المملكة المتحدة انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة مع معدلات اليوم السابق، عندما سجلت في البلاد 832 وفاة جديدة.
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