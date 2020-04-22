حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز عتبة 18 ألف حالة في بريطانيا

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أنها "سجلت خلال اليوم الأخير 759 وفاة جديدة بسبب الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18100 حالة".

وتضم هذه الأرقام تضاربا واضحا، حيث ارتفع عدد الوفيات بكورونا منذ أمس في الواقع، استنادا إلى بيانات الوزارة، بـ763 حالة وفاة جديدة (من 17337 حتى 18100)، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أعلى لكونها تضم الوفيات خارج المستشفيات.



وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4451 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 133495 حالة.

وتمثل أرقام اليوم في المملكة المتحدة انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة مع معدلات اليوم السابق، عندما سجلت في البلاد 832 وفاة جديدة.