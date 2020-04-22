طهران ترد على تهديد ترامب بشأن تدمير الزوارق الإيرانية

قال الناطق باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكرجي، إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على إنقاذ جنودها من كورونا، ردا على تهديد ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية التي تتحرش بسفن أمريكية.
وكان ترامب قال في وقت سابق من اليوم إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة.
وأعلن الجيش الأمريكي يوم 15 أبريل، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن من البحرية الأمريكية في الخليج.
وأضاف الجيش الأمريكي حينها، أن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، مؤكدا أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".
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